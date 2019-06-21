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Delux Mangal Talihlileri Mangallarını Teslim Aldı

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Optimum ve Koop24 kartları ile babalar gününü alışverişlerinde harcama yapan 5 Koopbank müşterisi, Babalar Günü Kampanyası çerçevesinde 5 delux mangal kazandı
Delux Mangal Talihlileri Mangallarını Teslim Aldı

Noter İbrahim Mısırlıoğlu gözetiminde Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem ile Lefkoşa Şube Müdürü Dilek Yusufoğlu tarafından gerçekleştirilen çekilişte

Sevgül Kanatlı, İsmet Ekmekçioğlu, Yonca Dağbaşı, Özlem Güler, Cemal Bilmem delux mangal talihlileri oldu.

 

ALIŞVERİŞ YAPTILAR KAZANDILAR

03 Haziran – 16 Haziran tarihleri arasında Optimum ve Koop24 kartları (Kooperatif kartları) ile Optimum POS cihazlarında tek ödeme ve taksitli alışverişlerde kart kullanıcıları alışveriş tutarının her 100 TL'lik kısmı ile kampanyada 1’er çekiliş hakkına sahip oldu. 17 Haziran pazartesi günü gerçekleşen çekilişte kazanan talihliler, kazandıkları mangalları Koopbank Genel Merkezi’nde teslim aldılar.

 

KAMPANYALAR HIZ KESMİYOR

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem Koopbank’ın kampanyalarının yaz döneminde de devam edeceğini, Optimum ve Koop24 kart kullanıcılarının harcama yaparken de kazanacağını kaydetti. Kerem, yaz döneminde turizm harcamalarında ciddi artış olduğunu, ülkemiz turizm acentelerinde OptimumCard ile Optimum POS cihazlarında gerçekleşen harcamalarda ekstra +4 taksit kampanyasının ilgi ile devam ettiğini vurguladı. Vatandaşların yurtiçi ve yurt dışı harcamalarında yine farklı taksit fırsatları bulunduğunu, Optimum Çağrı Merkezi ve Mobil Şube aracılığı ile müşterilerin yaptıkları harcamaların “Sonradan Taksit” kampanyası ile taksitlendirebileceğini de sözlerine ekledi. Kemal Kerem Optimum ve Koop24 kart kullanıcılarının yapılan her alışverişte kart kullanıcılarının Optimum Puan ve MilO Puan kazanırken, turizm harcamaları için ücretsiz uçak bileti, konaklama gibi fırsatlardan da faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

 

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