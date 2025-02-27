DEM Parti heyeti bugün Öcalan'la görüştükten sonra açıklama yapılacak

DEM Parti'den Çarşamba günü yapılan açıklamada, heyetin Perşembe sabahı yapacağı ziyaretin ardından İstanbul'da TSİ 17.00'de görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Partiden yapılan ilk açıklamada ise bunun için 28 Şubat'a işaret edilmişti.

Heyette, daha önceki ziyaretleri yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol ve DEM Parti milletvekili ve Öcalan'ın geçmişte avukatlığını yapmış Cengiz Çiçek yer alacak.

DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la üçüncü görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu Çarşamba günü açıklamıştı.

Heyet en son 22 Ocak'ta Abdullah Öcalan'la görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine PKK'ya "silah bırakma çağrısı" yapması beklenen Öcalan'ın, bu konudaki hazırlıklar için zaman istediği ve üçüncü görüşmeden sonra çağrı yapacağı DEM Partililer tarafından dile getiriliyordu.

İmralı heyeti ve DEM Parti yetikileri bu arada Kuzey Irak'a giderek, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileri ile görüşmeler yapmış ve Öcalan'ın mesajlarına ilişkin bilgi paylaşmıştı.

Bu nedenle gözler, İmralı heyetinin üçüncü ziyaretine çevrilmişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı heyetinin adaya gidiş için hazırlık yaptığını belirten Doğan, "Başvuru bugün itibariyle yapıldı ve en kısa sürede bu haftayı tamamlamadan sayın Öcalan ile görebilmeleri için İmralı adasına gitmelerini bekliyoruz" dedi.

'Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmasını temenni ediyoruz'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, birkaç gün içinde yapılmasını beklediklerini ve Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kamuoyuna da kapsamlı açıklama yapılacağını söyledi.

Bir süredir Öcalan'ın açıklamayı nasıl yapılacağı tartışılıyor.

DEM Parti ve örgütten yapılan açıklamalarda, "ikna edici" olması açısından, Öcalan'a "görüntülü mesaj" izni verilmesi talebi dile getiriliyor.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, çağrının hangi yöntemle yapılacağının görüşme sonrası netleşeceğini ancak temennilerinin "görüntülü" olması yönünde olduğunu söyledi:

"Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini defaatle ifade ettik" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. (…)Yani beklentimiz bir görüntülü şekilde yapılacak bir açıklama olsa da hangi yöntemle yapılacağı İmralı adasında DEM Parti İmralı Heyeti ile sayın Öcalan'ın yapacağı görüşmeden sonra netleşecek."

Çarşamba günü gazetecilere konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise söz konusu bu talebin mevzuata aykırı olduğunu söyledi.

'Başvuranlar arasında Ahmet Türk de var'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ahmet Türk'ün de heyette yer alacağına ilişkin soru üzerine, Türk'ün de İmralı'ya gitmek için başvuru yaptığını söyledi.

Doğan, "Henüz başvurulara ilişkin bir dönüş olmadığı için Ahmet Türk de heyette olacak şekilde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Ahmet Türk'e yakın kaynaklar ise Türk'ün sağlık sorunu yaşadığını söyledi.

Öcalan'dan videolu mesaj mümkün mü?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin soruları üzerine "Mevzuatımızda bir hükümlünün video ile kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil" demişti.

BBC Türkçe'ye konuşan DEM Parti yöneticileri ise İmralı görüşmelerinin, normal bir "hükümlü ziyareti" kapsamında değerlendirilemeyeceğini, silah bırakmayı da içeren yeni bir sürece dair görüşmelerin yürütüldüğüne dikkat çekti.

Bu nedenle İmralı görüşmelerinde işletilen süreci normal mevzuat dışında yürütüldüğünü belirten DEM Parti yetkilileri, ayrıca Adalet Bakanlığı'nın "özel izin" yetkisi olduğunu söyledi.

1990'lı yıllarda da o dönem tutuklanan Demokrasi Partisi (DEP) milletvekilleri ile cezaevinde bakanlığın özel izniyle televizyon röportajına izin verildiğini belirten bir parti yöneticisi, benzer bir yetkinin Öcalan'ın çağrı mesajı için de yapılabileceğine dikkat çekti.