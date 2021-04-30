Demet Akalın: 2 milyon kişi tatile gitti kimse param yok demesin

Şarkıcı Demet Akalın, tam kapanma sürecinin başlamasıyla tatil bölgelerine akın eden vatandaşları eleştirdi.

Pandemi ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük 'tam kapanma' dönemine geçildi.

Bunun üzerine çoğu vatandaş, kısıtlama öncesi yollara dökülerek yazlık beldelere ya da memleketlerine gitti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ise bu konu gündeme geldi.

Demet Akalın ve Alişan; bu süreci fırsata çevirerek Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi.

"2 MİLYON KİŞİ TATİLDE"

Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde.” diye konuştu.

"KİMSE PARAM YOK DEMESİN"

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da." diye konuştu