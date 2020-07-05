Demet Akalın, ‘Geçinemiyorum’ sözlerine açıklık getirdi: Büyük başın derdi büyük oluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve maliyeti ile gerekliliği konusunda tartışmalara neden olan İstanbul Yeditepe Konseri'nde sahne alan şarkıcı Demet Akalın, salgın sürecinde kullandığı “Geçinemiyorum” sözlerine, “Büyük başın derdi büyük oluyor” diyerek açıklık getirdi.

‘ADAM NE YAPSA YARANAMIYOR’

Akalın, "Bu konserler için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettikten üç gün sonra anladılar ki, ben Mihriban'ı okuyamamışım! Teşekkür ettim öyle anlaşıldı. Ama beni geçen hafta kim aradı? Selda Bağcan... Bana destek oldu, ondan önce de Mahsun Kırmızıgül aramıştı. Geçen sene de otobanı övmüştüm, Cumhurbaşkanımız beni aramıştı. Adam ne yapsa yaranamıyor. İnsanların biraz daha önyargısız bakması gerekiyor konulara. Keşke herkesin Reis'le beş dakika geçirme şansı olsa. Ben Cumhurbaşkanımızla sohbet ederken, dayımla, abimle, ailemden biriyle sohbet eder gibi hissediyorum, derdimi o rahatlıkla anlatıyorum" dedi.

‘GEÇİNEMİYORUM’ AÇIKLAMASI

Sabah gazetesine konuşan Akalın, "Geçinemiyorum" sözlerine ilişkin, "Tabii ki sanatçıları da düşünecek Cumhurbaşkanı, biz de halktan gelen insanlarız. Bizle birlikte iş yapamayan, garsonu, valesi, işletmecisi vs, birçok insan var. Bir tek biz ekmek yemiyoruz ki. Kimsenin beklemediği bir durumdu, "Ben geçinemiyorum" dediğimde insanlar püskürdü. "Nasıl geçinemez, büyük paralar kazanıyor" diye. Büyük başın derdi, büyük oluyor. Ben kaç aileye bakıyorum. Ev kredisi ödüyorum. Ev kredim olmasa, şahaneyim. Bir tane kartım geçen ay bin 500 lira geldi. Kız arkadaşlarıma dedim ki; "O İstinyepark'ın önünden geçilmese bu kartlarla idare ediliyormuş." Ben küçük bir yerden geliyorum ve babam deniz subayıydı. Baba parasıyla büyümedim. Kabul, sanatçılar olarak güzel paralar kazanıyoruz. Ama o linç edenlere sormak isterim, ceplerinden bir 5 lira Mehmetçiğe ya da bir sosyal yardım kuruluşuna destek oluyorlar mı! Geçen sene 250 bin lira bağışladım, helali hoş olsun. Ben kazancımı önce Mehmetçikle, sonra hasta bebek, çocuklarla paylaşıyorum... Başka sanatçı arkadaşlarım başka türlü... Bir şekilde bir şeyin ucundan tutuyoruz. Ama insanlar algılamak istedikleri gibi algılıyor. Herkes kendi tarafında olsun istiyor, öyle bir dünya yok. Herkes çok hazırlıksız yakalandı, kenarda köşede birikimlerle dönüyorsun." diye konuştu.

‘SOYLU İSTİFA EDİNCE SAATLERCE AĞLADIM’

Akalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiğine dair açıklaması ardından saatlerce ağladığını da öne sürdü: “İçişleri bakanı istifa ettiğinde saatlerce ağladım. Durmadan ağladım, "İnşallah Reis istifayı kabul etmez" diye dua ettim. Çok fazla dobra olmak, aklına geleni söylemek iyi bir şey mi bilmiyorum. Bunun geçmiş zamanlarda çok zararını da gördüm ama şu zaman için onlara zarar diye bakmıyorum.”