Demet Akalın, hayranı üzerinden Hande Yener’e ağır göndermede bulundu

Popüler şarkıcılar Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki rekabet sosyal medya üzerinden yapılan atışmalarla sürüyor.

Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki tatlı sert atışmalar kimi zaman dozunu aşıyor. İkisi de müzik dünyasının önemli isimlerinden olmasına rağmen sosyal medya hesapları üzerinden birbirleri hakkında yaptıkları şaşırtıcı yorumlarla zaman zaman takipçilerini de karşı karşıya getiren ikiliden yeni bir polemik daha geldi. Demet Akalın bir takipçisine verdiği cevap üzerinden Hande Yener hakkında sert ifadeler kullandı. Akalın, hakkında kötü yorumlarda bulunan takipçilerine: “Bunlar ruh hastasının köpekleri, zerre umrum değil. Ama size bulaşmalarına izin vermem. Çirkiniz he, çirkin halimizle koskoca Demet Akalın olduk işte idare etsinler. Bu kadar sevilmemelerinin sebebi ben değilim ne yazık ki… Ona üzülsünler” mesajını verdi.

HANDE YENER’DEN REKOR AÇIKLAMASI

Demet Akalın, bir hayranı üzerinden Hande Yener’e gönderme yaparken, Yener de iddialı bir albümle geleceğinin müjdesini verdi ve yine zirvede rakipsiz olduğu imasında bulundu. İşte o paylaşım: