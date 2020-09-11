Demet Akalın ve Alişan’ın programına katılmamak için “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altunmuş

Hürriyet magazin yazarı Savaş Özbey, “Demet Akalın ile Alişan yeni şovları ‘Sabah Sabah'ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; ‘Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var’ demişti. O kişi Hakan Altun’muş.” ifadesini kullandı.

Özbey, "E neresinden baksanız komik çünkü... Bütün oklar da Hakan Altun’u işaret ediyordu. Demet Akalın’la yazıştık, o ismin Hakan Altun olduğunu doğruladı. Hakan Altun da bir sosyal medya açıklaması yaptı: 'Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama pandemi sebebiyle 2020’de şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. Bir yanlış anlaşılma... Ölürüm de müziği bırakamam.' Bu açıklama durumu kurtarır mı? E şimdi 'Sağlık nedeni' diyor, 'Yanlış anlaşılma' diyor; eğer geniş gönüllü bakarsanız kurtarır." düşüncesini dile getirdi.

Özbey yazısında şunları kaydetti:

Ama Hakan Altun’un programa çıkmamak için söylediği bu laf, çoktan sosyal medya ahalisinin diline dolandı bile. Biri birini başından savmak, sallamak, buluşma, sinema, yemek için ekmek mi istiyor? Bahane hazır: “Pampa ben müziği bıraktım.”