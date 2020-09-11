  • BIST 1.103
  • Altın 466,499
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Demet Akalın ve Alişan’ın programına katılmamak için “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altunmuş

» »
Demet Akalın ve Alişan’ın programına katılmamak için “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altunmuş
Demet Akalın ve Alişan’ın programına katılmamak için “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altunmuş

Hürriyet magazin yazarı Savaş Özbey, “Demet Akalın ile Alişan yeni şovları ‘Sabah Sabah'ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; ‘Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var’ demişti. O kişi Hakan Altun’muş.” ifadesini kullandı. 

Özbey, "E neresinden baksanız komik çünkü... Bütün oklar da Hakan Altun’u işaret ediyordu. Demet Akalın’la yazıştık, o ismin Hakan Altun olduğunu doğruladı. Hakan Altun da bir sosyal medya açıklaması yaptı: 'Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama pandemi sebebiyle 2020’de şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. Bir yanlış anlaşılma... Ölürüm de müziği bırakamam.' Bu açıklama durumu kurtarır mı? E şimdi 'Sağlık nedeni' diyor, 'Yanlış anlaşılma' diyor; eğer geniş gönüllü bakarsanız kurtarır." düşüncesini dile getirdi. 

Özbey yazısında şunları kaydetti: 

Ama Hakan Altun’un programa çıkmamak için söylediği bu laf, çoktan sosyal medya ahalisinin diline dolandı bile. Biri birini başından savmak, sallamak, buluşma, sinema, yemek için ekmek mi istiyor? Bahane hazır: “Pampa ben müziği bıraktım.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, Kahve Dükkanı Açmaya Hazırlanıyor!10 Eylül 2020 Perşembe 13:30
  • Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada09 Eylül 2020 Çarşamba 22:09
  • Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti09 Eylül 2020 Çarşamba 21:36
  • Oscar Ödülleri: En iyi film ödülüne çeşitlilik kuralı getirildi09 Eylül 2020 Çarşamba 15:08
  • Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı08 Eylül 2020 Salı 22:23
  • İstanbul'da öldürülen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 8 kişi suçlu bulundu: 5 kişiye 20'şer yıl hapis07 Eylül 2020 Pazartesi 23:02
  • Video konferansta ders anlatan öğretmen canlı yayında Covid-19’dan öldü06 Eylül 2020 Pazar 17:36
  • Sudan'da hükümet din ile devleti birbirinden ayırmayı kabul etti; 30 yıllık İslami yönetim sona erdi06 Eylül 2020 Pazar 10:09
  • Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu06 Eylül 2020 Pazar 09:32
  • İşte Johnny Depp'in yeni sevgilisi05 Eylül 2020 Cumartesi 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti