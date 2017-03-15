Demet Akalın, yükselen Euro yüzünden istediği evi alamamaktan dert yandı

Kızı Hira ile Akmerkez'de görüntülenen Demet Akalın, Euro'nun yükselişi sebebiyle istediği evi alamamaktan dert yandı.

Setten çıkıp kızını oyuncakçıya getiren Akalın, bir süre evcil hayvan dükkânından Hira’yı çıkaramadı. Oturmakta olduğu evinin tadilata gireceği için kiralık ev aramakta olan şarkıcı, Euro’nun yükselmesinden dolayı iki buçuk milyon Euro istenilen evi alamadığını belirtip; “ Çocuk için bahçeli ev bakıyoruz. Şuan Bodrum'daki ev de tadilatta. İstediğim ev vardı, Euro artınca alamadım. Ev sahibi 4 milyondan 2 buçuk milyon Euro'ya düşürmüştü ama para yok. Okan ve ben kredi çekmeye karşıyız. Varsa paran alırsın. Ona buna hediye çanta ve mücevher almaktan para kalmadı” şeklinde konuştu.

KONSERİMİ HOLLANDALILARA VERMEDİM

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde gittiği Hollanda konserinde bir sorun yaşamadığını belirtip, “Ben Hollandalılara konser vermeye gitmedim zaten, oradaki Türk vatandaşlarımıza konser vermeye gittim” dedi.

Aynı zamanda şarkıcının küt bir şekilde toplanan saçları 1996 yılında çıkardığı “Sebebim” adlı şarkısının klipini hatırlattı.