Demet Akbağ’ın acı kaybı

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayoluyla İzmir’e giden Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki kamyonetle Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktı.

Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırlayarak ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Çika ve yaralı sürücü Renda’nın kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, geceyarısına doğru İstanbul’dan yola çıkan Demet Akbağ ve çok sayıda oyuncu da gitti.

Zafer Çika tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Çika’nın aslında İstanbul’dan dün sabah saatlerinde İzmir’e gitmeyi planladığı, ancak uçağı kaçırdığı için akşama kaldığı öğrenildi.