Demet Şener Kutluay, İbrahim Kutluay’ı icraya verdi

Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açan Demet Şener Kutluay'dan icra hamlesi.

Demet Şener, zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karşı karşıya geldi. Şener, kendisi ve müşterek çocukları İrem (11) ve Ömer Kutluay (8) için mahkeme tarafından belirlenmiş tedbir nafakasını ödemeyen İbrahim Kutluay hakkında icra takibi başlattı.

DAVADAN BU YANA 90 BİN LİRA

Şener'in avukatları Aslı Hatemi ve Kezban Hatemi geçen hafta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Avukat Hatemi, dava tarihinden itibaren 90 bin TL birikmiş olan nafakanın tahsili için hukuki işlemleri başlattı.