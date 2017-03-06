 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.018
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,7151
  • Euro 3,9329
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Demet Şener Kutluay, İbrahim Kutluay’ı icraya verdi

»
Demet Şener Kutluay, İbrahim Kutluay’ı icraya verdi
Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açan Demet Şener Kutluay'dan icra hamlesi.

Demet Şener, zina ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karşı karşıya geldi. Şener, kendisi ve müşterek çocukları İrem (11) ve Ömer Kutluay (8) için mahkeme tarafından belirlenmiş tedbir nafakasını ödemeyen İbrahim Kutluay hakkında icra takibi başlattı.

DAVADAN BU YANA 90 BİN LİRA

Şener'in avukatları Aslı Hatemi ve Kezban Hatemi geçen hafta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Avukat Hatemi, dava tarihinden itibaren 90 bin TL birikmiş olan nafakanın tahsili için hukuki işlemleri başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Harika Avcı şoförünü dövdürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı06 Mart 2017 Pazartesi 11:45
  • Barbaros Şansal: Bugünler de geçecek06 Mart 2017 Pazartesi 11:38
  • Ünlü oyuncuya büyük şok. Silahla darp edildi06 Mart 2017 Pazartesi 08:54
  • Survivor'da elemeye kim kaldı?06 Mart 2017 Pazartesi 08:37
  • Bu bir ilk: Akıllı prezervatif üretildi!05 Mart 2017 Pazar 21:00
  • Doğal Hayatı Koruma Vakfı uyardı05 Mart 2017 Pazar 19:00
  • Yeşil Barış Hareketi geri dönüşüm fuarı düzenliyor05 Mart 2017 Pazar 09:39
  • Erdoğan'ın hayatını konu alan Reis filmi internette çakıldı05 Mart 2017 Pazar 09:22
  • Asena Atalay: Türkiye'de striptiz kulüp mü var?04 Mart 2017 Cumartesi 11:46
  • 4 Mart Cumartesi Burç yorumları04 Mart 2017 Cumartesi 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti