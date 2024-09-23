Demetriou: Kıbrıs’taki durum normal değil hareket gerekli

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou, bir Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet olan Kıbrıs’ta durumun normalleri olamayacağını, zamanın belirleyici olması nedeniyle harekete ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou, bir Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet olan Kıbrıs’ta durumun normalleri olamayacağını, zamanın belirleyici olması nedeniyle harekete ihtiyaç olduğunu belirtti.

Pazar günü Baf’ın Mesogi köyünde düzenlenen anma töreninde konuşan Demetriou, Türkiye’nin son 50 yıldır kuzey Kıbrıs'ta nüfus getirme politikası uygulayarak kültürel ve dini mirasın ve vatanın kimliğini yok ettiğini, adadaki her Yunan ve Hristiyan unsurunu ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

Annita Demetriou konuşmasında Türkiye’yi, özellikle Maraş ve ara bölge ile Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde yeni bir oldubitti ve yeni bir statüko yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

“İki devletli” çözüm söyleminin kabul edilemeyeceğinin, bunun barış görüşmelerinin yeniden başlaması umutlarını tehlikeye attığının altını çizen Rum Temsilciler Meclisi Başkanı, görüşmelerin karar verilen çerçeve temelinde yeniden başlaması için mümkün olan her şeyi yapmak ve siyasi iradeyi ikna etmek gerektiğini kaydetti.