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Demetriou önceliğin Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek olduğunu söyledi

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Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou Pazar günü yaptığı açıklamada, devletin tek önceliğinin Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek olduğunu söyledi ve sadece Kıbrıs sorununun çözümünün ülkede barışı sağlayacağını ve daha geniş bir alanda güvenlik ve istikrar için
Demetriou önceliğin Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek olduğunu söyledi

Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou Pazar günü yaptığı açıklamada, devletin tek önceliğinin Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek olduğunu söyledi ve sadece Kıbrıs sorununun çözümünün ülkede barışı sağlayacağını ve daha geniş bir alanda güvenlik ve istikrar için bir katalizör olacağını sözlerine ekledi.

"Mevcut durumun bize iyimserlik için alan bırakmamasına rağmen, çabalarımızdan bir an bile vazgeçmemeliyiz" diyen Bakan, "hiçbir fırsatın kaçırılmaması ve bu ayın sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir yana, hiçbir dönüm noktasının kullanılmadan bırakılmaması gerektiğini" sözlerine ekledi.

Demetriou, "bu ayın sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir yana, hiçbir fırsatın kaçırılmaması ve hiçbir dönüm noktasının atlanmaması gerektiğini" de sözlerine ekledi. 

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