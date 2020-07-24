  • BIST 119.202
  • Altın 418,211
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Demi Moore'dan ilginç proje: Seks dersleri verecek!

» »
Demi Moore'dan ilginç proje: Seks dersleri verecek!
Demi Moore'dan ilginç proje: Seks dersleri verecek!

Hollywood'un ünlü isimlerinden Demi Moore, yeni bir projeye hazırlanıyor. Moore, bir podcast programında, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik seks tavsiyeleri verecek.

Koronavirüs sürecinde eski eşi Bruce Willis’le karantinaya girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Demi Moore, çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

57 yaşındaki Moore, ABD’li yönetmen Shana Feste’nin erotik podcast programı ‘Dirty Diana’da yer alacak.

Tavsiyeler kadınlara yönelik olacak

Sözcü gazetesinin haberine göre; teklif geldiğinde ilk olarak gergin hissettiğini söyleyen Moore, "Bu benim için rahat olmadığım alanlara açılma şansı verecek. Eğer vücudumuzu tanımaz ve nasıl çalıştığını bilmezsek, otomatik olarak bir kopukluk yaşanıyor" dedi.

Tavsiyelerinin büyük çoğunlukla kadınlara yönelik olacağını belirten Moore, erkek dinleyicilerinin de programa ilgi göstererek kadınların nelerden hoşlandığını fark etmesini umduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA 2021'in kapağında Kylian Mbappe yer alacak24 Temmuz 2020 Cuma 19:04
  • Twitter'a ücretli abonelik sistemi geliyor24 Temmuz 2020 Cuma 18:19
  • Maske çılgınlığı: Elmasla süslenmişinden lavaştan yapılanına…23 Temmuz 2020 Perşembe 20:30
  • Emirates, Covid-19 teşhisi konan yolcularının tedavi masrafını karşılayacak23 Temmuz 2020 Perşembe 20:00
  • Hitler’in cinsel sırları ortaya çıktı23 Temmuz 2020 Perşembe 19:14
  • Amerikalı yatırımcılar TikTok'u Çinli sahibinden almayı görüşüyor23 Temmuz 2020 Perşembe 17:30
  • Kovid-19'u yenen genel cerrah: 2 aydır hala koku yok!22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:00
  • 'Lütfen karpuzlara vurmayın, size cevap veremezler'22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:34
  • 'Deniz hamam böceği': Okyanusun dibinde dev bir kabuklu canlı keşfedildi22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:51
  • SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı21 Temmuz 2020 Salı 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti