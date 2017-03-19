 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADarbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi

Demir çit poposunun iki yanına girdi...

» »
Demir çit poposunun iki yanına girdi...
İkinci katta klima kuran işçi, dengesini kaybederek demir çitlerin üzerine düştü. Trajikomedi olay sonrası işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DailyMail'in haberine göre ikinci katta iş yapan bir tamirci düşünce demir çitin üzerine denk geldi ve iki adet demir parçası poposunu deldi.

Olay Xi'an Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. İkinci katta klima kurmakta olan adam düştü.

Demir çitlerin üzerine düşünce poposuna iki adet demir parçası saplandı.

İtfaiye görevlileri çitin bir kısmını keserek adamı kurtardı. Hastaneye götürülürken çığlıklar atan adam ameliyat geçirdi ve iyileşmeye başladığı öğrenildi...

asd-002.jpgdsa.jpgsad.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak13 Mart 2017 Pazartesi 15:17
  • Tayland ile Myanmar arasında pembe dizi krizi13 Mart 2017 Pazartesi 15:15
  • Haiti'de otobüs kalabalığın içine daldı: 34 ölü13 Mart 2017 Pazartesi 15:12
  • Fukuşima’dan altı yıl sonra12 Mart 2017 Pazar 11:22
  • Filipinler hükümeti komünist gerillalarla barış görüşmelerine geri dönüyor12 Mart 2017 Pazar 10:38
  • Hindistan'da çamaşır makinelerine 'köri' modu10 Mart 2017 Cuma 15:29
  • Japonlar DASK için geliyor10 Mart 2017 Cuma 15:28
  • Nepal’de otobüs kazası: 26 ölü10 Mart 2017 Cuma 14:47
  • Malezya polisinden açıklama: Havalimanında öldürülen kişi Kim Jong-nam'dır10 Mart 2017 Cuma 14:05
  • Çin'den Sudan'a ekonomik destek10 Mart 2017 Cuma 10:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti