Demir çit poposunun iki yanına girdi...

İkinci katta klima kuran işçi, dengesini kaybederek demir çitlerin üzerine düştü. Trajikomedi olay sonrası işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DailyMail'in haberine göre ikinci katta iş yapan bir tamirci düşünce demir çitin üzerine denk geldi ve iki adet demir parçası poposunu deldi.

Olay Xi'an Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. İkinci katta klima kurmakta olan adam düştü.

Demir çitlerin üzerine düşünce poposuna iki adet demir parçası saplandı.

İtfaiye görevlileri çitin bir kısmını keserek adamı kurtardı. Hastaneye götürülürken çığlıklar atan adam ameliyat geçirdi ve iyileşmeye başladığı öğrenildi...