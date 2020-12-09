  • BIST 1.340
  • Altın 468,475
  • Dolar 7,8198
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Demir Eksikliği Anemisine Dikkat !

» »
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.
Demir Eksikliği Anemisine Dikkat !

· Yorgunluk ve halsizlik

· Unutkanlık, bellek zayıflığı

· Sinirlilik

· Depresyon

· Konsantrasyon bozukluğu

· Tırnak ve saçlarda düzleşip kırılmalar

· Çarpıntı ve nefes darlığı

· Bağışıklılık sisteminde zayıflık

· Solgun kuru bir cilt ve ağız çevresinde çatlaklar ile kendini gösterebilir.

 

Yukarıda sayılan maddelerden 3 veya daha fazla belirti hissediyorsanız, muhakkak rutin kan tetkiklerinizi yaptırarak doktor muayenesinden geçmeli ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Peki bu belirtiler yok ama demirden zengin nasıl beslenmeliyim bilmek istiyorum derseniz:

 

Etin yanında bol salata tüketin:Demir içeriği yüksek besinler arasında ilk sırada et ve et ürünleri yer almaktadır. Etin yanında C vitamini içeren bol limonlu yeşil salata tüketmeniz de demir emilimini artırmaya yardımcı olduğunu unutmayın.

 

Her güne 1 adet haşlanmış yumurta tüketin: Yumurtanın C vitamininden zengin maydanoz, tere gibi besinlerle tüketmeniz hem içerisindeki demir emilimini arttırmakta hem de bağışıklık sisteminizi korumanıza destek olmaktadır.

 

Tahıl ve kurubaklagilleri beraber tüketmelisiniz: Buğday, arpa, yulaf, pirinç, çavdar ve mısır gibi tahıllar, A ve B vitamini ile yüksek oranda demir içermektedir. Tahıllar özellikle kuru baklagiller ile birlikte tüketildiği zaman demir deposu haline gelmektedir.

 

Pekmezin de demir içeriği yüksek ama tüketim sıklığına dikkat: 1 tatlı kaşığında 1 mg demir bulunan pekmezide C vitamini yüksek olan kivi veya portakal ile birlikte tükettiğiniz zaman demir emilimi artmaktadır. Ama yüksek kalorisinden dolayı porsiyon kontrolü yapmayı unutmayın!

 

 

Günlük Demir Gereksinmesi

Erkekler için 10 mg, kadınlar için 18 mg, gebelik dönemi için 27 mg, emzirme dönemi için 18 mg, ergenlik dönemi için 15 mg’dır.

 

 

Kadınlarda 1 günlük demir gereksinmesini hangi besinlerle sağlayabiliriz derseniz:

4 adet köfte(120 g)= 3,6 mg

1 adet yumurta ile menemen= 1.6 mg

1 porsiyon etsiz kurubaklagil (60 g)= 4 mg

100 gr yeşil salata= 5 mg

1YK üzüm pekmezi= 1 mg

3 adet kuru kayısı= 2,1 mg

10 gr badem/fındık /ceviz= 0,4 mg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Göğüsler Sağlığı Bozuyor !08 Aralık 2020 Salı 22:53
  • Fransız hayırsever, parasının bir bölümünü kedilerine bıraktı08 Aralık 2020 Salı 22:36
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 68 Milyonu Geçti08 Aralık 2020 Salı 20:30
  • Pfizer'ın aşısını olan hemşire konuştu: İkinci dozda Covid-19 oldum sandım08 Aralık 2020 Salı 15:40
  • Almanların Çoğu Kovid-19 Aşısı Yaptırmaya Olumlu Bakıyor08 Aralık 2020 Salı 14:50
  • Aşı Karşıtlarının Gerekçeleri Doğru Değil08 Aralık 2020 Salı 14:30
  • Trigliseridi düşürmenin 12 basit yolu08 Aralık 2020 Salı 13:36
  • Geçmeyen Baş Ağrısına Botoks08 Aralık 2020 Salı 12:51
  • CORONA: Türk bilim insanlarının bulduğu aşı ilk kez İngilete'de uygulandı!08 Aralık 2020 Salı 11:44
  • Pandemide Prostata Dikkat08 Aralık 2020 Salı 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti