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Demir Eksikliğine Ne İyi Gelir?

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Demir Eksikliğine Ne İyi Gelir?
Demir Eksikliğine Ne İyi Gelir?

Demir eksikliği, günümüzde birçok insanda rastlanan bir hastalıktır. Yaş fark etmeksizin 7’den 70’e herkesin başına gelebilen bu rahatsızlık ciddiye alınmasa da birçok hastalığa sebep olabilmektedir. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin içeriğinde bulunan bu madde aynı zamanda alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir. Peki, Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Demir eksikliği, alyuvar hücrelerinin üretiminin azalmasına, organlardaki oksijen miktarının ise azalmasına sebebiyet verir. Genel olarak insanlar tarafından çok fazla önemsenmeyen bu rahatsızlık öyle ciddi hastalıklara sebebiyet verir ki ileri seviyede olduğu durumlarda hamile kalamamak gibi problemlere bile neden olabilir. Peki, Demir eksikliği belirtileri nelerdir, neden olur? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

 

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?

 

Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir.

Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır. Aynı zamanda 7'den 70'e herkeste bebeklerde demir eksikliği görülebilir. Demir eksikliği hastalığı olan kişiler internet üzerinden demir eksikliği ne kadar zamanda düzelir şeklinde araştırmalar yapsa da bu hastalığın tedavi süreci kişiden kişiye değişmektedir. Haberimizde demir eksikliği anemisi gibi konuyla ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

Vücut tarafından üretilmeyen ve dışarıdan besin yoluyla vücuda sağlanan demir, yeterli ve düzenli olarak alınması gerekmektedir. Genel olarak düzensiz ve yetersiz beslenen kişilerde görülen demir eksikliğinin en önemli nedeni, içeriğinde bu minerali bulunduran besinleri tüketmemekten kaynaklanmaktadır. Ayrıca kadınların regl ve adet dönemlerinde de vücudun demir ihtiyacında artış görülmektedir. Bu zamanlarda normalde tüketilmesi gerekenden daha fazla demir içerikli gıdalar yenmeli ve eksik kapatılmalıdır. Demir eksikliğinin nedenlerini sıralamak gerekirse;

  • Gebelik
  • Emzirme dönemi
  • Sık aralıklarla doğum yapmak
  • Büyüme çağında olmak
  • Ergenlik dönemi şekilde sıralanabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Bu hastalığın erken aşamada fark edilmesi oldukça zordur. Normal şartlarda kişilerin düzenli olarak kan tahlillerini yaptırması ve değerlerini takip etmesi gerekirken günümüzde rutin tahlillerini yaptıran kişilerin sayısı yok denecek kadar azdır. Demir eksikliği belirtileri öncelikli olarak kişide kansızlığı ortaya çıkartır. Ancak bu aşamada bazı belirtiler kendini gerçek anlamda göstermektedir. Demir eksikliği belirtileri sıralamak gerekirse;

 

  • Kırılgan saç ve tırnaklar
  • Ciltte kuruluk
  • Ağız köşelerinde çatlaklar
  • Dilde yanma
  • Ağız mukozasında hassasiyet
  • Ayrıca demir eksikliği olan kişilerde; halsizlik, yorgunluk hali, konsantrasyon problemleri, nefes nefese kalma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı ve depresyon gibi belirtiler de görülmektedir.

DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Demir eksikliği tedavisi için kişiler öncelikli olarak bu mineral bakımından zengin besinleri bolca tüketerek işe başlamalıdır. Beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak değişikliklerle vücudunuzda bulunan demir eksikliğini kolayca tedavi edebilirsiniz. Ayrıca; Bu yiyecekleri demir emilimini kolaylaştıran yiyeceklerle birleştirmek (C vitamini açısından zengin portakal suyu, limonata, lahana turşusu gibi yiyecek ve içecekler emilimi kolaylaştırır.) Demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmak demir eksikliğini önlemeye yardımcı olacaktır.

  • Demir eksikliği nasıl giderilir?

Demir eksikliği hastalığını gidermek için tüketilmesi gereken yani demir eksikliğine iyi gelen yiyecekler; kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek,börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi birçok yiyecekte bolca demir bulunmaktadır.

  • Demir eksikliği beslenme

Demir eksikliği bulunan kişiler özellikle bol tahıllı ve kepekli gıdalardan fazla tüketmemelidir. Çünkü bu tip gıdalar demir eksikliğini tetikleyebilir. Demir emilimini azaltarak demir eksikliğine neden olan yiyecekler şöyle sıralanabilir; kepekli tahıllar, yağlı tohumlar, kahve, siyah çay, soya, kalsiyum tuzları…

  • Demir eksikliği ilaçları

Diyetteki değişiklik yeterli değilse ve kansızlık varsa hastanın demir ilacı ile tedavisi gerekebilir. Fakat demir ilaçlarının doktor kontrolü dışında kullanımı tehlikelidir. Fazla demir vücuttan atılmadığı için özellikle pankreas, karaciğer, kalp gibi organlarda ve gözlerde birikerek hasara neden olabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

Demir eksikliği anemisi, tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden, çok önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunlarından bazıları;

Kalp rahatsızlıkları (hızlı kalp atışı, kalp yetmezliği, kalp büyümesi gibi)

Hamilelikte sorunlar (Düşük doğum ağırlığı gibi bebeğin normal kilosunda olmaması, erken doğum riski, bebeğin zihinsel gelişiminde problemler)

Bağışıklık sisteminde zayıflama ve hastalıklara daha kolay yakalanma

Bebek ve çocuklarda gelişim ve zeka geriliği

Huzursuz bacak sendromu

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