'Demir İpek Yolu' açılıyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi tamamlandı. İlk tren, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kars'a doğru yola çıkacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bugün ilk resmi seferlerini yapacak.

​ERDOĞAN, ALİYEV VE KVİRİKAŞVİLİ BERABER AÇACAK

Demir İpek Yolu' hattının ilk resmi treni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'de yapılacak törenin ardından yola çıkacak.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan, resmi temasları çerçevesinde, 'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu' hattının açılışına iştirak edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ve açılışa katılan diğer liderlerle Alat İstasyonu'na kadar yolculuk yapacak Erdoğan, Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde de bir araya gelecek.

Kars'ta BTK Demiryolu hattının faaliyete geçmesi, Lojistik Merkezi'nde tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte Karslılar için ekmek kapısı olması bekleniyor.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Hattın uzunluğu 829 km. Demiryolunun 79 kilometresi Türkiye'den, 246 kilometresi Gürcistan'dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.

1 milyon yolcu ve 6.5 milyon yük taşıma kapasiteli projeyle birlikte Londra'dan kalkan bir tren Pekin'e kadar kesintisiz gidebilecek.