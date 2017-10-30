 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.467
  • Altın 155,319
  • Dolar 3,7882
  • Euro 4,4092
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMyanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

'Demir İpek Yolu' açılıyor

»
'Demir İpek Yolu' açılıyor
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi tamamlandı. İlk tren, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kars'a doğru yola çıkacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bugün ilk resmi seferlerini yapacak.

ERDOĞAN, ALİYEV VE KVİRİKAŞVİLİ BERABER AÇACAK

Demir İpek Yolu' hattının ilk resmi treni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'de yapılacak törenin ardından yola çıkacak.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan, resmi temasları çerçevesinde, 'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu' hattının açılışına iştirak edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ve açılışa katılan diğer liderlerle Alat İstasyonu'na kadar yolculuk yapacak Erdoğan, Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde de bir araya gelecek.

Kars'ta BTK Demiryolu hattının faaliyete geçmesi, Lojistik Merkezi'nde tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte Karslılar için ekmek kapısı olması bekleniyor.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Hattın uzunluğu 829 km. Demiryolunun 79 kilometresi Türkiye'den, 246 kilometresi Gürcistan'dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.

1 milyon yolcu ve 6.5 milyon yük taşıma kapasiteli projeyle birlikte Londra'dan kalkan bir tren Pekin'e kadar kesintisiz gidebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İstanbul, İzmir ve Erzurum'da IŞİD operasyonu29 Ekim 2017 Pazar 13:27
  • Putin'den Erdoğan'a 29 Ekim kutlaması29 Ekim 2017 Pazar 13:26
  • Türkiye, Cumhuriyet'in 94. yılını kutluyor29 Ekim 2017 Pazar 13:22
  • Gökçek dönemi bitti29 Ekim 2017 Pazar 13:09
  • Hapisteki gazeteciler için özgürlük çağrısı29 Ekim 2017 Pazar 13:03
  • A Haber, hayvan terbiyecisini Putin'in danışmanı sandı, söyleşi yapıp S-400 füzelerini sordu!28 Ekim 2017 Cumartesi 15:22
  • Melih Gökçek: Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum28 Ekim 2017 Cumartesi 15:14
  • Türkiye’de yaz saati uygulaması 2018’de sona erecek28 Ekim 2017 Cumartesi 11:31
  • Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor27 Ekim 2017 Cuma 18:24
  • Rus hükümeti, Türkiye'den domates ithalatını onayladı27 Ekim 2017 Cuma 15:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti