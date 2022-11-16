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Demir iskele 9 yaşındaki çocuğun üzerine yıkıldı

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Demir iskele 9 yaşındaki çocuğun üzerine yıkıldı
Demir iskele 9 yaşındaki çocuğun üzerine yıkıldı

Gazimağusa Kaleiçi’nde yıkılan demir iskele yoldan geçmekte olan 9 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Sağ köprücük kemiği kırılan 9 yaşındaki çocuk tedavisinin ardından taburcu olurken olayda ihmali görülen 45 yaşındaki A.K.S hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa Kaleiçi’nde, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir butik otelin ön cephe kısmına gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kurulmuş demir iskelenin yıkılmasına sonucu, iskele parçalarının o sırada kaldırımda yaya olarak yürümekte olan Sofiia GORBATENKO (K-9)’nun omuz kısmına düşerek sağ köprücük kemiğinin kırılmasına sebep oldu. 

Yıkılan iskele parçaları ayrıca aynı sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın da üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan Sofiia GORBATENKO, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken olayda ihmali görülen A.K.S. (E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis soruşturması devam ediyor

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