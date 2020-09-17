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Demir İskele ayaklarını alan hırsız tutuklandı

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Parayla almadım, emaneten aldım dedi
Demir İskele ayaklarını alan hırsız tutuklandı

2020 Ağustos ay’ı içerisinde Gazimağusa’da, 6 takım demir iskele ayağını hırsızlık olduğunu bildiği halde H.K isimli şahıstan alan Ali Şahin (E-39) şikâyet üzerine 16.9.20 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 17.9.20 tarihinde, hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bu günkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Salih Fidan Ersan zanlının Ağustos 2020 ay’ı içerisinde, Gazimağusa’da hırsızlık olduğunu bildiği 6 set demir iskele ayağını H.K isimli bir şahıstan alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi. Şikâyet üzerine 16.9.20 tarihinde zanlının tespit edildiğini, ikametgahının avlusunda bulunan iskele ayaklarının emare alındığını belirten tanık polis zanlının tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili gönüllü ifade vermeyen zanlının bahse konu demir iskele ayaklarını H.K den emaneten aldığı, herhangi bir para vermediği yönünde beyanı olduğunu söyleyen tanık polis, kendisine okunan dava tebliğine de emaneten aldım cevabını verdiğini belirtti. Savunma avukatının sorusu üzerine tanık polis verdiği cevapta zanlının hırsızlık olduğunu bilerek aldığı ve para ödeme teklifinde bulunduğu yönünde tanık ifadesi bulunduğunu söyledi.

Meselenin bundan sonraki tahkikatına zanlının etki etme olanağı bulunmadığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davası görüşülünceye değin KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 50 bin TL‘lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönüne emir verdi. (MHA)

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