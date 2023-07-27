Demir Öztoprak'lı Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Finalinde

Kosova’da düzenlenen FIBA Avrupa Şampiyonası C Liginde heyecan devam ederken, yarı final maçları oynandı. Demir Öztoprak’ın formasını giydiği Kıbrıs, dün akşam yarı finalde ev sahibi Kosova ile karşılaştı.
Koç Louis Siakalli’nin oyuncuları Priştine’de oynanan maçta üstün bir sonrasında ev sahibi Kosova’yı 25 sayı farkla 74 – 49 mağlup etti.
Kıbrıs’ın finale yükseldiği maçın periyotları 28 – 9, 25 – 7, 10 – 15 ve 11 – 18 tamamlanırken, 28 sayıyla takımın en fazla sayı atan oyuncusu Demir Öztoprak oldu.
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