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Demir Öztopraklı Kıbrıs Cumhuriyeti turnuva şampiyonu oldu

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Demir Öztopraklı Kıbrıs Cumhuriyeti turnuva şampiyonu oldu
Demir Öztopraklı Kıbrıs Cumhuriyeti turnuva şampiyonu oldu

Demir Öztopraklı Kıbrıs Cumhuriyeti turnuva şampiyonu oldu.

Demir Öztoprak ise MVP seçildi.

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