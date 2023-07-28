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KIBRIS
28.07.2023 08:25
Demir Öztopraklı Kıbrıs Cumhuriyeti turnuva şampiyonu oldu
Demir Öztopraklı Kıbrıs Cumhuriyeti turnuva şampiyonu oldu.
Demir Öztoprak ise MVP seçildi.
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