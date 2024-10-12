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“Demir Yumruk” Metin Turunç, Şampiyonluk Kemeri için Dubai’de ringe çıkıyor

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“Demir Yumruk” Metin Turunç, Şampiyonluk Kemeri için Dubai’de ringe çıkıyor
“Demir Yumruk” Metin Turunç, Şampiyonluk Kemeri için Dubai’de ringe çıkıyor

“Demir Yumruk” lakabıyla tanınan Kıbrıslı Türk milli boksör Metin Turunç, 9 Kasım’da Dubai’de büyük bir sınava çıkacak. Kariyerinin en önemli maçlarından birinde şampiyonluk kemeri için ringe adım atmaya hazırlanıyor.

Turunç’un menajerleri Emrah Piro ve Türkiye’deki menajeri Serdar Avcı, bu maçın büyük bir önem taşıdığını belirtti. Özellikle uluslararası arenada bir şampiyonluk maçında yer almak, Kıbrıs’tan bir sporcunun bu başarıyı elde edebileceğini göstermek açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Metin Turunç, uzun süredir bu maç için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Hem teknik hem de kondisyon açısından en üst seviyeye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren sporcu, kendisine güveniyor. "Hedefim sadece Dubai'den galip ayrılmak değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türk gençlere ilham kaynağı olmak. Bayrağımızı Dubai'de de dalgalandıracağım" diyen Turunç, boks kariyerinde önemli bir dönüm noktasına geldiğinin altını çizdi.

 

Turunç’un menajerleri Piro ve Avcı, sporcunun motivasyonunun yüksek olduğunu ve bu zorlu maça çok iyi hazırlandığını vurguladı. Dubai’de gerçekleşecek şampiyonluk mücadelesinin birçok spor sever tarafından ilgiyle takip edileceği tahmin ediliyor.

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