Demirağ anılacak

1.Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, Demirağ’ın doğduğu Lefke’nin çeşitli mekanlarında 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Festival Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivale KKTC, Türkiye, Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Letonya’dan sanatçılar katılacak.
Festival kapsamında, paneller, şiir dinletileri, konserler , yürüyüşler, tarih gezisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
Ayırca Lefke Bandabuliya’da “Fikret Demirağ Odası”nın açılışı gerçekleştirilecek.
Fikret Demirağ Şiir Otobüsü üç gün boyunca sabah 09.00’da, Lefkoşa’dan (Otobüs Terminali) Lefke’ye ve akşamleyin Lefke’den Lefkoşa’ya ulaşımı sağlayacak.
Festival, Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lefke Beldiyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Soli Swan Otel, Vuni King Otel, Lefke Turizm Derneği, Bademliköy Muhtarlığu ve Lefke Gazi Lisesi katkıları ve sponsorluğuyla gerçekleştirlecek.
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