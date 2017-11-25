 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

Demirağ anılacak

»
Demirağ anılacak
 Kıbrıslı Türk şair  ve yazar  Fikret Demirağ, uluslararası şiir festivali ile anılacak.

1.Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali,  Demirağ’ın doğduğu Lefke’nin çeşitli mekanlarında 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivale  KKTC, Türkiye,  Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve  Letonya’dan sanatçılar katılacak.

Festival kapsamında, paneller, şiir dinletileri, konserler , yürüyüşler, tarih gezisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

 Ayırca Lefke Bandabuliya’da “Fikret  Demirağ Odası”nın açılışı gerçekleştirilecek.

 Fikret Demirağ Şiir Otobüsü üç gün boyunca sabah 09.00’da, Lefkoşa’dan (Otobüs Terminali) Lefke’ye ve akşamleyin Lefke’den  Lefkoşa’ya  ulaşımı sağlayacak.

Festival, Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lefke Beldiyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Soli Swan Otel, Vuni King Otel, Lefke Turizm Derneği, Bademliköy Muhtarlığu  ve Lefke Gazi Lisesi katkıları  ve sponsorluğuyla gerçekleştirlecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Yansıma” sergisi bu akşam açılıyor20 Kasım 2017 Pazartesi 12:21
  • XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne başvuru kabulü devam ediyor20 Kasım 2017 Pazartesi 12:19
  • “Kentsel Durumlar” karikatür sergisi17 Kasım 2017 Cuma 15:41
  • “Karagöz Paragöz” oyunu Bursa’da sahnelenecek17 Kasım 2017 Cuma 13:37
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına fotoğraf sergisi16 Kasım 2017 Perşembe 14:00
  • Bandabando etkinliği Cumartesi günü yapılıyor16 Kasım 2017 Perşembe 13:57
  • Uluslararası İstanbul Kitap ve Sanat Fuarı’nda temsil edildik13 Kasım 2017 Pazartesi 17:28
  • Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’ndan “Menekşelendi Sular” konseri13 Kasım 2017 Pazartesi 13:29
  • Pazar günü Lefkoşa Kent Turu düzenleniyor10 Kasım 2017 Cuma 12:29
  • “Ata’mın Sevdiği Şarkılarla Serap Sayar Konseri” 12 Kasım’da Naci Talat Vakfı’nda...09 Kasım 2017 Perşembe 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti