Demirhan ve Çatalköy'de iki ayrı hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı:



1. 25.08-15.09.2021 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette müşteri olarak bulunan K.K.(E-28) ve A.K.(E-18)’nin, üç farklı tarihte market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 522,83 TL değerindeki gıdalar ile bir adet elektronik eşyayı alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 15.09.2021 tarihinde, Çatalköy’de sakin Sedef Delibaş İNCE’ye ait ikametgaha temizlik maksadıyla giden A.J.L.(K-29)’nin adı edilene ait bir adet altın kolyeyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, çalınan kolye tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.