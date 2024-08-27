  • BIST 9581.75
  • Altın 2751.384
  • Dolar 34.0314
  • Euro 38.0405
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Demirhan’a yapılacak akıllı kavşak için protokol imzalandı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında Demirhan köyü mevkiine dinamik akıllı sinyalize kavşak yapımına yönelik protokol imzalandı.
Demirhan’a yapılacak akıllı kavşak için protokol imzalandı

Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Demirhan mevkiine kurulacak akıllı sinyalize kavşak için tüm öteleme ve yapım işleri, Karayolları Dairesi’nin çizdiği proje esas alınarak belediye tarafından yapılacak. Akıllı sinyalize sistem de Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından satın alınıp, monte edilecek.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bölge halkının uzun yılardır Lefkoşa-Gazimağusa yolunda kolay erişim talebinin karşılık bulduğunu ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin projeyi tamamıyla üstlenmesinin de örnek bir davranış olduğunu ifade etti.

Arıklı, proje sayesinde bölge halkının Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna çok daha kısa sürede erişebileceğini belirterek projenin hayırlı olmasını diledi.

-Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler ise akıllı kavşağın hizmete girmesiyle birlikte uzun zamandır Lefkoşa-Gazimağusa yolunda Değirmenlik, Demirhan, Balıkesir ve Minareliköy halkının yaşadığı sorununun çözüleceğini belirtti.

Karavezirler akıllı kavşak yapımı için en kısa sürede ihaleye çıkacaklarını belirterek projenin özelde bölge halkına, gelende tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Asgari ücret masası yeniden kurulacak mı?27 Ağustos 2024 Salı 09:48
  • İsrail, Afrodit gaz sahası için sözleşme ihlali bildirimi aldı26 Ağustos 2024 Pazartesi 18:35
  • Taçoy'dan Üstel'e "Hiçbir UBP’li korkmaz ve kaçmaz."26 Ağustos 2024 Pazartesi 18:30
  • Güzelyurt'ta yarın elektrik kesintisi yapılacak26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:59
  • Ersin Tatar’dan Güney Kıbrıs’a mesaj: Bizim kitabımızda yalvarmak yok!26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:57
  • İki ayrı kaza, üç yaralı!26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:19
  • KKTC’de bir haftada 4 yangın!26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:06
  • Erhan Arıklı’dan Sami Özuslu’ya: Radar cezaları ihalesinin eylül sonu itibariyle sonuçlanmasını bekliyoruz26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:59
  • Denizde ölüm... Kurtarılamadı...26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:52
  • Dinçyürek: Maymun Çiçeği virüsünde abartıya kaçmadan gerekli önlemleri alıyoruz26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti