Demirhan’da araç yangını

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün saat 14.00 sıralarında, Demirhan’da Abohorlu apartmanları 108-109 numaralı dairelerin arasında park halinde bulunan Beyazi Yayar’a ait DG 043 plakalı van araçta henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafınca söndürülen yangın sonucu, araç ve üzerinde bulunan iki adet tüplü soba, bir adet iki kişilik yatak ve çilte, bir su sebili, yedek lastik, su motoru, ütü masası, piknik tüpü araç teybi ve paletler yanmış, aracın yanında bulunan dairelerin de camları kırıldı ve klimalar hasar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…