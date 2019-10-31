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Demirhan’da minibüs şoförü 4 yaşındaki çocuğa çarptı

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Demirhan’da eğitim merkezi servis sürücüsü Gökçen Eğri, 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak, ağır yaralanmasına neden oldu. Eğri’yi tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Demirhan’da minibüs şoförü 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Polisin açıklamasına göre, Demirhan'da, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde, Gökçen Eğri (K-32), kullanımındaki TGM 371 plakalı minibüsle eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra aracı geri geri sürdüğü esnada Mert Çakır (E-4)'a aracın sol ön tekerleği ile çarptı.


Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Çakır, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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