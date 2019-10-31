Demirhan’da minibüs şoförü 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Polisin açıklamasına göre, Demirhan'da, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde, Gökçen Eğri (K-32), kullanımındaki TGM 371 plakalı minibüsle eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra aracı geri geri sürdüğü esnada Mert Çakır (E-4)'a aracın sol ön tekerleği ile çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Çakır, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.