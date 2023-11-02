  • BIST 7692.27
  • Altın 1812.511
  • Dolar 28.3462
  • Euro 30.2435
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

Demirhan'da Narkotik Operasyonu: 252 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı"

» »
"Demirhan'da Narkotik Operasyonunda Yaklaşık 252 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı ve Soruşturma Devam Ediyor
Demirhan'da Narkotik Operasyonu: 252 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı"

Elbette, haber metnini daha ayrıntılı ve kaliteli bir şekilde aşağıdaki gibi genişletebilirim:

Demirhan'da Narkotik Operasyonunda 252 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Demirhan'da 01 Kasım 2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkili bir operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı önemli bir olay açığa çıkarıldı.

Operasyonun hedefi olan B.C.D. (E-36), üzerinde yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda yaklaşık 252 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan şüpheli olarak belirlendi. Uyuşturucu madde, güvence altına alınarak delil olarak dosyaya eklenirken, şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Polis tarafından tutuklanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklama kararı alındı. Soruşturma, B.C.D.'nin uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerinin boyutlarını ve arkasındaki ağları açığa çıkarmaya yönelik olarak devam etmektedir.

  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Demirhan'da Narkotik Operasyonu: 252 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı"02 Kasım 2023 Perşembe 13:43
  • 283 Yabancı uyruklu kişinin daha mal almasına izin verildi...02 Kasım 2023 Perşembe 13:39
  • Genç öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...02 Kasım 2023 Perşembe 13:07
  • Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi02 Kasım 2023 Perşembe 12:47
  • Bazı sendikalar elektrik zammını protesto etti02 Kasım 2023 Perşembe 12:29
  • İsias Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı...02 Kasım 2023 Perşembe 12:21
  • Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği'ni kabul etti...02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
  • Tatar: Alt yapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresi değişti02 Kasım 2023 Perşembe 11:59
  • Karpaz'a Gidecek Sürücüler Dikkat! Yol çalışması!02 Kasım 2023 Perşembe 10:34
  • 35 kişiye vatandaşlık verildi02 Kasım 2023 Perşembe 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti