Demirhan'da Narkotik Operasyonu: 252 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı"

"Demirhan'da Narkotik Operasyonunda Yaklaşık 252 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı ve Soruşturma Devam Ediyor

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Demirhan'da Narkotik Operasyonunda 252 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Demirhan'da 01 Kasım 2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkili bir operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı önemli bir olay açığa çıkarıldı.

Operasyonun hedefi olan B.C.D. (E-36), üzerinde yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda yaklaşık 252 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan şüpheli olarak belirlendi. Uyuşturucu madde, güvence altına alınarak delil olarak dosyaya eklenirken, şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Polis tarafından tutuklanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve tutuklama kararı alındı. Soruşturma, B.C.D.'nin uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerinin boyutlarını ve arkasındaki ağları açığa çıkarmaya yönelik olarak devam etmektedir.