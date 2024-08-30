Demirhan'da Süpermarkette Hırsızlık: İki Kişi Zanlı Olarak Tespit Edildi

Demirhan – 27 Ağustos 2024 tarihinde, saat 17:30 civarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından markette satışa sunulan iki adet şarjlı diş fırçası, ödeme yapılmadan market dışına çıkarılarak çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma neticesinde, A.S. (21 yaşında, erkek) ve Ç.A. (20 yaşında, kadın) zanlı olarak tespit edildi. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.