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Demirhan'da Süpermarketten 630 TL Değerinde Spor Kıyafeti Çaldı

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Demirhan'da Hırsızlık Olayı: Süpermarketten 630 TL Değerinde Spor Kıyafeti Çalan Şüpheli H.C. Tutuklandı, Polis Soruşturmayı Sürdürüyor
Demirhan'da Süpermarketten 630 TL Değerinde Spor Kıyafeti Çaldı

2 Kasım 2023 tarihinde, akşam saat 20:00 civarında, Demirhan şehrinde faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri kisvesiyle giden bir şüphelinin, market içinde sergilenen 630 TL değerindeki spor kıyafetini ödeme yapmadan alarak, marketten çıkma anları güvenlik kameraları tarafından tespit edilmiştir.

Olayın Polis birimlerine bildirilmesi sonrasında başlatılan detaylı soruşturma neticesinde, olayın şüphelisi olarak belirlenen H.C. (K-50), güvenlik güçleri tarafından tutuklanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Ancak, olayın ardında yatan nedenler ve detaylar, polis tarafından yürütülen ileri soruşturma kapsamında aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

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