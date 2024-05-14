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Demirhan'da Süpermarketten Hırsızlık: Şahıslar Tutuklandı

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Hırsızlık Operasyonu: Demirhan'da Çalıntı Ürünler ve Tutuklamalar
Demirhan'da Süpermarketten Hırsızlık: Şahıslar Tutuklandı

"Demirhan'da Süpermarket Hırsızlığı: Şüpheliler Tutuklandı"

Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkete gerçekleştirilen hırsızlık olayı, yerel yetkililerin dikkatini çekti. 02 Mayıs 2024 tarihinde yaşanan bu olayda, müşteri kılığına giren S.S. (E-24), A.A.J. (E-19), R.H. (E-23) ve A.A.R.A.H. (E-21) isimli şahıslar, market içerisindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarak 39.333,95 TL değerinde hırsızlık gerçekleştirdi.

Süpermarket yetkilileri, yaşanan bu hırsızlık olayını fark ederek hemen durumu polise bildirdi. Polis müdahalesiyle birlikte şahıslar tespit edilerek tutuklandı. Ancak, olayın perde arkasındaki detaylar ve şahısların hırsızlık amaçlı planları hala araştırma altında.

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