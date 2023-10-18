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Demirhan'da Süpermarketten Kozmetik Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

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Demirhan'da Süpermarketten 642,30 TL Değerinde Kozmetik Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı
Demirhan'da Süpermarketten Kozmetik Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Demirhan'da Süpermarket Hırsızlığı: Kozmetik Ürünleri Çalındı, Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor

01 Ekim 2023 tarihinde Demirhan'da bulunan bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahıs, kozmetik reyonunda satışa sunulan farklı markalara ait kozmetik ürünlerini toplam değeri 642,30 TL olan bir miktarla çaldı. Olayın ardından Polis'e bilgi verildi ve hızla ileri soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın sonucunda, bu hırsızlık olayıyla bağlantısı olduğu tespit edilen R.S. (E-39) adlı şüpheli, tutuklandı. Ancak, soruşturma, olayın daha geniş bir resmini ortaya çıkarabilmek ve diğer olası suç ortaklarını bulabilmek için devam ediyor.

Demirhan'da yaşanan bu hırsızlık olayı, güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Soruşturmanın gelişmeleri ve diğer olası suçluların adalet önüne çıkarılması hakkında daha fazla bilgi elimize geçtiğinde, kamuoyu haberdar edilecektir.

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