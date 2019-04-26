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Demirören, Buket Aydın'a 'güle güle' mi dedi: Güvenlik eşliğinde binadan çıkartıldı iddiası Kaynak: Demirören, Buket Aydın'a 'güle güle' mi dedi: Güvenlik eşliğinde binadan çıkartıldı iddiası

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Kanal D Haber Başkan ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildi. Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla gündem olmuştu.
Demirören, Buket Aydın'a 'güle güle' mi dedi: Güvenlik eşliğinde binadan çıkartıldı iddiası Kaynak: Demirören, Buket Aydın'a 'güle güle' mi dedi: Güvenlik eşliğinde binadan çıkartıldı iddiası

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın, bu akşam ekrana çıkarılmayacağı belirtildi.

Cumhuriyet'in medyafaresi'nden aktardığı habere göre Aydın'ın yerine Kanal D ana haberi CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin sunacak.

Tepki çeken kahkaha

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.

Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.

'Bülteni ben sunacağım' diyerek stüdyoya girmeye çalıştı

Öte yandan, Odatv'nin edindiği bilgiye göre Buket Aydın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştı. Ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardı. 

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