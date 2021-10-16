Demirören Medya, Reuters ile ilişkisini sonlandırdı: Bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır

Demirören Holding, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters ile abonelik ilişkisini sonlandırdı.

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.

Reuters ajansı, Demirören Grubu'nun enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazmıştı. Konuya aşina kaynaklar, faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini söylemişti.

“İlişkimizi sonlandırdık”

15 Ekim Cuma günü Demirören Şirketler Grubu’na ait basın kurulıuşlarında yer verilen açıklamada, “Reuters Haber Ajansı, Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili olarak “sözde” meçhul kaynaklara dayandırdığı, manipülasyon niteliğinde, basın etik ilkelerini hiçe sayan, mesnetsiz ve uydurma bir haber yayınlamıştır” denildi.

“Bu haber, Demirören Şirketler Grubu’na yönelik alçakça bir iftiradır” iddiasına yer verilen açıklamada şunlar ifade edildi: