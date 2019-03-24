HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, “Batıda CHP ve İYİ Parti’ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kasım 2016’dan bu yana bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Yeni Yaşam gazetesinin yazılı sorularını yanıtlayan Demirtaş, ‘terörist olmadıklarını, yıllardır devam eden iktidarın terörünün mağdurları olduklarını’ dile getirdi.

Bölücü değil bölücülüğe maruz bırakılan bir halk olduklarını belirten Demirtaş, ‘ne yapılırsa yapılsın, iktidarın zihniyetini ve kayyımlarını sandığa gömeceklerini’ ifade etti.

HDP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de işbirliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti’ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız. HDP’lileri aptal zannedenler, zekanın keskinliğini 31 Mart’ta sandıkta görecekler.”

‘Asla boykotu düşünmeyin’

Demirtaş, seçmenlerinin mutlaka sandığa gitmesini istedi ve seçim sonuçlarının demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabileceğini kaydetti.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti’ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz ‘çok mesajlı bir güce’ sahip, stratejik bir oydur.”

HDP’li siyasetçi, dışarıda olsa kararsız seçmeni ikna etmekte daha fazla fırsatı olacağını ancak cezaevinden kısıtlı imkanlarla elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Demirtaş, 136 gündür açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e de destek vererek taleplerinin karşılanmasını istedi.