Demirtaş: Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Amed Dicle'nin, "Seçim atmosferinin olduğu bu dönemde… Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme oldu ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı, disiplin cezası verildi. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi" iddiasını alıntılayarak, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?" dedi.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" ifadesini kullandı.