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Demirtaş, EYT direnişini kutladı: Şimdi sırada emekliliği hak eden iki kişi var

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Demirtaş, EYT direnişini kutladı: Şimdi sırada emekliliği hak eden iki kişi var
Demirtaş, EYT direnişini kutladı: Şimdi sırada emekliliği hak eden iki kişi var

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, emeklilikte yaşa takılanları (EYT) mücadelelerinden dolayı kutlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafını paylaşarak “Şimdi sırada, emekliliği hak eden iki kişi daha var” dedi.

Erdoğan ve Bahçeli. Fotoğraf: Twitter/Selahattin Demirtaş

Erdoğan dün, EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söyleyip 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu.

Demirtaş, bugün paylaştığı Twitter mesajında, EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran başta olmak üzere hakları için direnen EYT’lileri kutladı. Demirtaş ayrıca, Erdoğan ile Bahçeli’nin fotoğrafını paylaşarak “Onları da emekli etmek için direnişe devam” dedi.

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