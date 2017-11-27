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SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Demirtaş hakkında beraat kararı!

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Demirtaş hakkında beraat kararı!
'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçuyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Sancaktepe'de 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi düzenlenen bir mitingdeki konuşmasında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.

MAHKEMEYE KATILAMADI

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Demirtaş'ın SEGBİS sistemiyle duruşmada hazır edilmesi için bağlı bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını ancak Demirtaş'ın SEBGİS'le duruşmaya katılmak istemediği için bağlantı kurulmadığını tutanağa geçirdi.

KARARDA AİHS 10. MADDEYE REFERANS VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi İbrahim Fikri Talman, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü kavramı çerçevesinde sanığın söylediği sözlerin düşünce özgürlüğü kapsamında bulunduğunu söyledi.

Buna göre rahatsız edici, hatta şoke edici düşüncelerin açıklanmasının demokratik bir toplumda düşünce ve ifade özgürlüğünün gereği olduğunu belirten hakim Talman, yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Demirtaş'ın beraatine karar verdi.

BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ, MİTİNG KONUŞMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dinamik Radyo Televizyon AŞ, Star Medya Yayıncılık AŞ ve Bahadır Saraçgil 'müşteki', Selahattin Demirtaş da 'şüpheli' olarak yer almıştı.

Şüpheli Selahattin Demirtaş'ın, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçime ilişkin partisinin Sancaktepe mitinginde Star gazetesini sallayarak bir konuşma yaptığı belirtilen iddianamede, Demirtaş'ın bu şekildeki konuşmasından sonra 19 Temmuz 2015'te, şikayetçilere ait Star Medya Yayıncılık AŞ ile Dinamik Radyo Televizyon AŞ ve yetkililerinin bulunduğu Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki adrese bomba konulduğu, zaman ayarlı ve basınç tesirli olduğu tespit edilen bombanın uzman ekiplerce imha edildiği kaydedilmişti.

Şüpheli Demirtaş'ın Sancaktepe'deki konuşmasından sonra söz konusu bombanın konulduğu anlatılan iddianamede, terör örgütü mensuplarının bombayı benzer gerekçelerle müştekilere ait binanın çevresine koydukları ifade edilmişti.

İddianamede, Demirtaş'ın, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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