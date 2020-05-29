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Demirtaş hakkında 'tutukluluğa devam' kararı

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Demirtaş hakkında 'tutukluluğa devam' kararı
Demirtaş hakkında 'tutukluluğa devam' kararı

Edirne Cezaevi’nde 3 yıl 6 aydır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ikinci kez tutuklandığı dosya ile ilgili mahkeme ‘tutukluluğa devam’ kararı verdi.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında ikinci kez tutuklama kararının verildiği dosyayla ilgili aylık rutin incelemesini yaptı.

Mahkeme “Tutuklama tarihinden sonra şüpheliler lehine gelişen bir durumun olmadığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu, delillerin karartılması ihtimalinin mevcudiyeti” gerekçesiyle Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye edilmesi beklenirken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında açtığı soruşturma üzerine 6-8 Ekim Olayları'nda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan diğer eş başkan Figen Yüksekdağ ile birlikte Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ikinci kez tutuklanmıştı.

Demirtaş aynı suçtan yargılandığı belirterek aynı suçlama ile ikinci kez tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu söylemişti.

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