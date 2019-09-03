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Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına itiraz

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.
Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti. 

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün oybirliğiyle tahliye kararı vermişti. İstanbul’da yargılandığı bir başka davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Demirtaş, hemen tahliye edilememişti.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, savcılığın tahliye kararına itirazı iki gerekçeye dayandırdı. "Demirtaş’ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını" belirten savcılık, "bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini" dile getirdi. Savcılık, "örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu" savundu.

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