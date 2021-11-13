  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Demirtaş: HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor

»
Demirtaş: HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor
Demirtaş: HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gelecek seçimlerde HDP seçmeninin tutumunun sonucu belirleyeceğini; HDP’nin ittifaklar dışında konumlanmasının stratejik önemini artırdığını söyledi. “AKP-MHP blokunun HDP’ye ve HDP üzerinden diğer muhalefete bunca ölçüsüz, ahlaksız, sınırsız saldırmasının nedeni de budur” diyen Demirtaş, “Cumhur İttifakı, HDP’ye ve HDP üzerinden muhalefete neden bu kadar saldırıyor? Çünkü kafaları çalışmıyor. Çünkü bunlarda, “Efendim yanlış yapıyoruz” diyecek bir Allah’ın kulu kalmadı” ifadesini kullandı.

“HDP’liler oy veriyorlar diye CHP ve İYİ Partili seçmenler kendi partilerinden vazgeçer mi?” diye soran Demirtaş, “Erdoğan ile Bahçeli’nin bu kirli, kara propagandalarının akılcı olması için seçimlerde ortak adayın HDP’li olması gerekirdi. Eğer HDP’li bir adaya CHP ve İYİ Partili seçmenlerin oy vermeleri gerekseydi bu saldırıların bir mantığı olabilirdi. Ama gelin görün ki, bu basit durumu bile anlayamayacak kadar akıl ve izandan yoksunlar” diye yazdı.

Cumhur İttifakı’na: HDP’ye bu kadar ahlaksız saldırıları sürdürerek kazanacağını sanıyorsa fena halde yanılıyor

Meclis seçimlerinde HDP’nin parti olarak tek başına seçimlere gireceğinin altını çizen Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de, “HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor” dedi. Demirtaş, “Bu basit denklemi bile çözebilecek kadar akıldan ve ferasetten yoksunlar” dediği Cumhur İttifakı’nı, “HDP’ye bu kadar hukuksuz, ahlaksız saldırıları sürdürerek kazanacağını sanıyorsa fena halde yanılıyor” diye uyardı.

"HDP seçmeninin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz"

HDP’li seçmenin seçimlerde partisinin yanında “çelikten bir irade gibi durmaya” devam edeceğinden kuşku duymadığını söyleyen Demirtaş, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise ne yapacaklarını şimdilik bilemiyoruz ama ne yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz, aptallık etmeyecekler. Her zamanki gibi akılla ve vicdanla hareket edecekler” dedi.

Demirtaş'ın Art Gerçek'te yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker: AK Parti veya Erdoğan'ı indirmek gibi bir gayem yok ama turpun büyükleri heybede olur, seçim zamanı göreceğiz12 Kasım 2021 Cuma 19:25
  • Erdoğan: “KKTC’yi Aramızda Görmeyi Canıgönülden Arzu Ediyoruz”12 Kasım 2021 Cuma 18:55
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz12 Kasım 2021 Cuma 18:50
  • Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığını her babayiğit yapamaz12 Kasım 2021 Cuma 17:59
  • Erdoğan: Binali Yıldırım'ı "Türkiye'nin Aksakalı" olarak atadık12 Kasım 2021 Cuma 17:47
  • Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”12 Kasım 2021 Cuma 11:02
  • Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir12 Kasım 2021 Cuma 10:39
  • Türkiye’de göçmen kaçakçılığı sektörü neden büyüyor?12 Kasım 2021 Cuma 10:07
  • Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında iddiası11 Kasım 2021 Perşembe 22:03
  • Hükümlülerin COVID-19 izin süresi 30 Kasım'da sona erecek11 Kasım 2021 Perşembe 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti