Demirtaş: HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gelecek seçimlerde HDP seçmeninin tutumunun sonucu belirleyeceğini; HDP’nin ittifaklar dışında konumlanmasının stratejik önemini artırdığını söyledi. “AKP-MHP blokunun HDP’ye ve HDP üzerinden diğer muhalefete bunca ölçüsüz, ahlaksız, sınırsız saldırmasının nedeni de budur” diyen Demirtaş, “Cumhur İttifakı, HDP’ye ve HDP üzerinden muhalefete neden bu kadar saldırıyor? Çünkü kafaları çalışmıyor. Çünkü bunlarda, “Efendim yanlış yapıyoruz” diyecek bir Allah’ın kulu kalmadı” ifadesini kullandı.

“HDP’liler oy veriyorlar diye CHP ve İYİ Partili seçmenler kendi partilerinden vazgeçer mi?” diye soran Demirtaş, “Erdoğan ile Bahçeli’nin bu kirli, kara propagandalarının akılcı olması için seçimlerde ortak adayın HDP’li olması gerekirdi. Eğer HDP’li bir adaya CHP ve İYİ Partili seçmenlerin oy vermeleri gerekseydi bu saldırıların bir mantığı olabilirdi. Ama gelin görün ki, bu basit durumu bile anlayamayacak kadar akıl ve izandan yoksunlar” diye yazdı.

Cumhur İttifakı’na: HDP’ye bu kadar ahlaksız saldırıları sürdürerek kazanacağını sanıyorsa fena halde yanılıyor

Meclis seçimlerinde HDP’nin parti olarak tek başına seçimlere gireceğinin altını çizen Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de, “HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor” dedi. Demirtaş, “Bu basit denklemi bile çözebilecek kadar akıldan ve ferasetten yoksunlar” dediği Cumhur İttifakı’nı, “HDP’ye bu kadar hukuksuz, ahlaksız saldırıları sürdürerek kazanacağını sanıyorsa fena halde yanılıyor” diye uyardı.

"HDP seçmeninin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz"

HDP’li seçmenin seçimlerde partisinin yanında “çelikten bir irade gibi durmaya” devam edeceğinden kuşku duymadığını söyleyen Demirtaş, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise ne yapacaklarını şimdilik bilemiyoruz ama ne yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz, aptallık etmeyecekler. Her zamanki gibi akılla ve vicdanla hareket edecekler” dedi.

Demirtaş'ın Art Gerçek'te yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.