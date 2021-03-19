HDP'nin kapatılması talebiyle başlatılan yasal süreç hakkında açıklama yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur” dedi.

Cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianame hazırlanması ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında, HDP'ye kapatma davası açılmasının anayasal suç olduğunu belirtti.

Demirtaş, “Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız” dedi.

HDP Genel Merkezi'nin fotoğrafını “Kapatmak istedikleri HDP budur” ifadeleriyle paylaşan Demirtaş, bir mitin fotoğrafını ise “Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur” notuyla paylaştı.

Açıklamasında sandık fotoğrafına da yer veren Demirtaş, “Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir” ifadelerini kullandı.

“Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız” diyen Demirtaş, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

“Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur.”