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Demirtaş: Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip Boji’ye bağlayacaklar

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Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da ‘toplu taşıma kullanması’yla ünlü köpek ‘Boji’ye seslendi: “Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme.”
Demirtaş: Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip Boji’ye bağlayacaklar

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da ‘toplu taşıma kullanması’yla ünlü köpek ‘Boji’ye seslendi: “Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme.”

Twitter’da ‘Sağdan Haber’ isimli bir hesap, 19 Kasım’da kentteki bir tramvay koltuğunda dışkı fotoğrafını paylaşarak “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” diye yazmıştı.

Bunun üzerine, ‘Boji’ adına açılan hesaptan, köpeğin tüm gün İBB tarafından kendisine bakılan kulübede bulunduğu belirtilmiş; daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anların videosunu paylaşmıştı.

Demirtaş Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bir zihniyet düşünün ki Boji’nin b*kundan medet umar hale gelmiş. Sıkma canını Boji. Kumpasın b*kunu çıkardılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Bir ara bizim kumpas davasını izlemeye gel, göreceksin ki aynı b*kun laciverdi. Sadece, henüz kameraya yakalanmadılar.”

 

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