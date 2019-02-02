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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Demirtaş Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

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HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak önerildi.
Demirtaş Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Gazete Duvar’ın haberine göre, İsveç Sosyal Demokratlar Partisi milletvekili Thomas Hammarberg, Demirtaş’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak önerdi. Söz konusu bilgi, Demirtaş’ın kaleme aldığı Seher adlı öykü kitabının yayıncısı Emir Ali Türkmen tarafından bildirildi.

Nobel Barış Ödülü için adayların değerlendirilmesi ve ödül verme süreçleri Norveç’te yapılıyor.

Adaylıkların 1 Şubat’tan önce Norveç Nobel Komitesi’ne gönderilmesi gerekiyor.

Komite, kimlerin aday gösterildiğini açıklayamıyor, hatta bu bilginin 50 yıl boyunca gizli kalması gerekiyor.

Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi Martin Luther King, ayrımcılık karşıtı mücadelesiyle bilinen Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela ile Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) lideri ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin ilk başkanı Yaser Arafat daha önce Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen şahsiyetler arasındaydı.

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