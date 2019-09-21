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Demirtaş "Tutuklama talebi siyasi karar" demişti; Erdoğan: Bunları bırakamayız

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest ziyaretinde önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki yeni tutuklama kararına ilişkin konuştu.
Demirtaş "Tutuklama talebi siyasi karar" demişti; Erdoğan: Bunları bırakamayız

"Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da" diyen Erdoğan, "Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Bunları bırakamayız biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabın sorar" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın avukatları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Demirtaş’a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının mahsup sayılması talep etmişti. Mahkemenin mahsup etme başvurusunu kabul etmesi durumunda Demirtaş’ın bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olması bekleniyordu. Siyasette ve kamuoyunda 'Selahattin Demirtaş serbest kalacak mı?' tartışması sürerken, kararın çıkacağı gün Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklama kararı verildi. Sulh ve Ceza Hakimliği'ne SEGBİS yoluyla ifade veren Demirtaş, "Üç yıldır cezaevindeyim ancak akli melekelerimi yitirmedim. 20 yıllık hukukçuyum. 12 yıl da milletvekilliği yaptım. Böylesi yargı operasyonunun siyasetin telkin ve talepleri doğrultusunda yapıldığını anlayacak kadar deneyimliyim" ifadelerini kullandı.

Soruşturmaya konu edilen 6-7 Ekim'de yaşanan olaylarının HDP Genel Merkezi tarafından atılan tweetlerle ilgisi olmadığını söyleyen Demirtaş, 6-8 Ekim şiddet provakasyonlarının 2 Ekim tarihinde akşam saatlerinde Muş'un Varto ilçesi merkezinde HDP sempatizanı olan bir gencin polis kurşunuyla katledilmesiyle başladığını vurguladı. Demirtaş, "Atılan tweetler hiçbir yerde ne halkı galeyana getirmiş ne de en küçük bir şiddet olayına sebebiyet vermemiştir" dedi.

Verdiği ifadede verilen tutuklama kararının siyasi olduğunu belirten Demirtaş, "Bugün Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanmam istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmemin sebebi, iktidarın siyasi çıkarları ve kendi iktidarını sürdürme çabalarından kaynaklanmaktadır" sözlerini kaydetti.

Erdoğan Teknofest'te tutuklama kararına ilişkin konuştu

Erdoğan, katıldığı İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Demirtaş'ın ismini anmadan tutuklanması hakkında şu sözleri kaydetti:

"Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan o analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar. Buradan Kandil'e sesleniyorum, terör örgütlerinin yanında içinde olan ve onlara siyasi destek olanlara sesleniyorum, bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok, bunlar biliniyor. Bunlar ta parlamentoya kadar sızmış olanlar. Kimseyi aldatamazsınız ve sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Bunları bırakamayız biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabın sorar. Zira bu topraklar rastgele topraklar değil."

CHP'li Sevgin Tanrıkulu: Bu rejimin adı diktatörlüktür

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu tarif edilen rejimin adı diktatörlüktür" diyerek tepki gösterdi.

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