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Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı: "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak"

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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin görselini paylaştı.
Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı: "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak"

HDP, partinin kapatılma ihtimaline karşı B planını devreye sokacağı ve HDP'nin seçimlere HDP olarak değil, Yeşil Sol Parti’den gireceği iddia edilmişti. O iddiayı kuvvetlendiren paylaşım Selahattin Demirtaş'tan geldi.

"BİLMEYEN KALMASIN, LAZIM OLACAK"

Twitter'dan paylaşım yapan Demirtaş şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak :) Haydi arkadaşlar, elden ele…"

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