Demirtaş’a Yine Tahliye Kararı, Yine Cezaevinden Çıkamıyor

Selahattin Demirtaş bu kez de hükümlü bulunduğu dosyadan tahliye edildi ancak başka bir dosyadan halen tutuklu olduğu için tahliye edilemiyor.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hükümlü bulunduğu dosyada infazın durdurulması kararı çıktı ancak Demirtaş başka dosyadan halihazırda tutuklu bulunuyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Selahattin Demirtaş hakkında yeni çıkan yargı paketi kapsamında “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 4 yıl 8 ay ceza aldığı davada tahliye kararı verdi ve infazın durdurulmasına hükmetti.

Demirtaş, Ankara’da yargılandığı ana davadan da daha önce tahliye edilmiş ancak bu davada hükümlü olduğu için hapishaneden çıkamamıştı.

Bu yargı süreci devam ederken Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında 20 Eylül’de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince yine tutuklandı.

Demirtaş şimdi bu dosyadan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamıyor.

Avukatlarından Neşet Girasun bu sürece şöyle tepki gösterdi:

“Selahattin Demirtaş hakkında, tutuklu olduğu dosyadan tahliye kararı çıkınca hükümlü olduğu için tahliye olamıyor; hükümlü olduğu dosyadan tahliye kararı çıkınca tutuklu olduğu için tahliye olamıyor.”

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İki kez tahliye edildi ama hala hapiste

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın başvurusunu 18 Eylül’deki duruşmada görüştü, kararını henüz açıklamadı.

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Demirtaş 4 Kasım 2016’da gözaltına alındı ve aynı gün tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi. Halen bu hapishanede tutuluyor.

Hakkındaki soruşturma dosyaları, biri hariç tek davada birleştirildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava halen sürüyor. Bu davada tahliyesi için yerel mahkemelere yapılan başvurular reddedilince avukatları Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM’ye 29 Mayıs 2018’de yapılan başvuruda Demirtaş’ın başvurusunun öncelikle görüşülmesi talep edildi. AYM başvuruya halen yanıt vermiş değil. Bu arada dosya 26 Haziran 2018’de AİHM’e taşındı.

AİHM başvurusundan hemen sonra, Demirtaş’ın yargılandığı ikinci davada karar çıktı. 7 Eylül 2018’de Demirtaş, eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Bundan bir ay sonra da, 25 Ekim 2018’de, mahkumiyet kararı incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine [istinaf] ulaştı.

17 Kasım 2018’de de AİHM, Demirtaş’ın başvurusunun sonucunu 20 Kasım’da açıklayacağını duyurdu.

İstinaf mahkemesi ise Demirtaş’ın mahkumiyet kararını hızla ele aldı, 19 Kasım’da görüşmeye başladı.

AİHM 20 Kasım 2018’deki kararıyla, Demirtaş’ın “siyasi saikle hapsedildiğini” ifade ederek tahliye edilmesine hükmetti. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AİHM kararları bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye başvurusunu 30 Kasım 2018’de reddetti, “Tutukluluk ölçülü” kararını verdi.

4 Aralık 2018’de de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararını onayarak cezayı kesinleştirdi.

Dosya AİHM Büyük Daire’ye taşındı. AİHM Büyük Daire, dosyayı 18 Eylül 2019’daki duruşmada görüşeceğini açıkladı.

Burada görülecek duruşma öncesinde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davanın 2 Eylül’deki duruşmasında Demirtaş’ın tahliyesine karar verildi.

Avukat Karaman, Demirtaş’ın AİHM Büyük Daire’deki duruşması öncesinde hükmedilen tahliyeyi bianet’e değerlendirdi, “Birkaç gün önce tahliye talebinde bulundum reddettiler, ne değişti de şimdi tahliye edildi?” dedi ve Demirtaş’ın tahliyesinin, AİHM'deki duruşmayla ilgili olduğunu söyledi.

İki kez tahliyesine karar verilen Demirtaş, yeni soruşturmadan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamıyor.