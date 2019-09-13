Demirtaş'ın avukatı: Tahliye için engel kalmadı

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Aydın Erdoğan, müvekkilinin tahliyesi önünde artık bir engel kalmadığını söyledi. Erdoğan, "Her an Sayın Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak görme şansımız var artık. Şu anda bir engel kalmadı artık" dedi.

Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Aydın Erdoğan, Demirtaş’ın tahliyesi önünde herhangi bir engel kalmadığını söyledi. Erdoğan, “Sayın Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak görme şansımız var artık. Şu anda bir engel kalmadı” dedi.

Rûdaw’a bir açıklama yapan Aydın Erdoğan, tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2 Eylül’de tahliye kararı verildiğini, yeniden tutuklama talebinin de reddedildiğini hatırlattı. Erdoğan, “Bundan sonra Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kalması için bir sebep kalmadı” diyerek şunları söyledi:

“Bilindiği üzere Sayın Demirtaş’ın daha önce bir konuşmasından dolayı aldığı 4 yıl 8 aylık bir cezası vardı. O cezanın karşılığını halihazırda yatmış bulunuyor. Yani bugün Türkiye’de mevcut yürürlükteki yasalara göre şu anda ona verilen cezasını yatmış durumdadır. Bazı bürokratik işlemler var, gecikmeler oluyor. Bizim elimizde olmayan nedenler, bizim tam olarak bilemediğimiz nedenler var. Ama her an Sayın Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak görme şansımız var artık. Şu anda bir engel kalmadı artık. Verilen mahkumiyet cezası tamamen kanunsuzdu. Yani o 4 yıl 8 aylık ceza, bir barış konuşmasında, tamamen ülkede barışı tesis etmek için yapılan çabaları anlattığı bir konuşmadan ötürüydü. Örgüt propagandası yaptığı sayılarak cezalandırıldı. Asla öyle bir niteliği yoktu ve tamamen kanunsuz olarak cezalandırıldı.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkında verdiği karara da değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu karar hakkında hamle yapacaklarını söylediğini kaydetti. Demirtaş’ın durumunun birkaç gün içerisinde açığa kavuşacağını belirten Erdoğan şunları ifade etti:

“Bu 4 yıl 8 aylık ceza bu şekilde verildi ve mahkeme de AİHM’in verdiği tahliye kararına uymadı. Şimdi ise 18 Eylül günü AİHM yeniden Demirtaş’ın aleyhine olan bu durumları yeniden görüşecek ve bir karar verecek. O karardan önce de ‘Türkiye’de hukuk işliyor’ görüntüsü vermek için mahkeme tahliye kararı verdi. Mahkeme bu kararı verdi ama Selahattin Demirtaş’a karşı işlenen hukuksuzluklar bitmiyor. Bu Türkiye’de bilinen bir durum. O nedenle her an özgür olabilir.”