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Demirtaş'ın avukatından açıklama: Her an tahliye edilebilir

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Demirtaş'ın avukatından açıklama: Her an tahliye edilebilir
Demirtaş'ın avukatından açıklama: Her an tahliye edilebilir

Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Aydın Erdoğan, Ankara 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karardan sonra Demirtaş’ın tahliyesi önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek, 'Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak görme şansımız var artık. Şu anda bir engel kalmadı artık' dedi.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’a konuşan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Aydın Erdoğan, Demirtaş’ın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı dosyada mahkemenin 2 Eylül günü tahliye kararı verdiğini, savcılığın “yeniden tutuklama” talebiyle itirazının da bir üst mahkeme olan 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi. 

“Bundan sonra Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kalması için bir sebep kalmadı” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere Sayın Demirtaş’ın daha önce bir konuşmasından dolayı aldığı 4 yıl 8 aylık bir cezası vardı. O cezanın karşılığını halihazırda yatmış bulunuyor. Yani bugün Türkiye’de mevcut yürürlükteki yasalara göre şu anda ona verilen cezasını yatmış durumdadır. Bazı bürokratik işlemler var, gecikmeler oluyor. Bizim elimizde olmayan nedenler, bizim tam olarak bilemediğimiz nedenler var. Ama her an Sayın Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak görme şansımız var artık. Şu anda bir engel kalmadı artık.”

'TÜRKİYE’DE HUKUK İŞLİYOR’ GÖRÜNTÜSÜ VERMEK İÇİN...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş hakkında verdiği karara değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu karar hakkında hamle yapacaklarını söylediğini belirtti.

Erdoğan, “Bu 4 yıl 8 aylık ceza bu şekilde verildi ve mahkeme de AİHM’in verdiği tahliye kararına uymadı. Şimdi ise 18 Eylül günü AİHM yeniden Demirtaş’ın aleyhine olan bu durumları yeniden görüşecek ve bir karar verecek. O karardan önce de ‘Türkiye’de hukuk işliyor’ görüntüsü vermek için mahkeme tahliye kararı verdi. Mahkeme bu kararı verdi ama Selahattin Demirtaş’a karşı işlenen hukuksuzluklar bitmiyor. Bu Türkiye’de bilinen bir durum. O nedenle her an özgür olabilir” diye konuştu.

Avukat Aydın Erdoğan, Demirtaş’ın durumunun birkaç gün içerisinde açığa kavuşacağını belirtti.

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