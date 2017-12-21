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Demirtaş'ın başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden ret

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Demirtaş'ın başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden ret
HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru reddedildi. Mahkeme, Demirtaş'ın talebini "kabul edilemez" buldu.

13 aydır tutuklu bulunan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru reddedildi.

Edirne F tipi Cezaevi'nde tutulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine getirememesi"ni gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Haklarının ihlal edildiğini öne süren Demirtaş'ın başvurusu bugün Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda ele alındı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre mahkeme Demirtaş'ın taleplerinin "dayanaktan yoksun" olduğunu savunarak başvuruyu reddetti.

HDP Şubat ayında HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımıştı. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın dosyasının öncelikli dosya olarak ele alınmasını talep edilmişti.

AİHM'ye yapılan başvurunun ardından Türkiye, 24 Kasım'da savunma niteliğindeki görüşünü Strasbourg'daki mahkemeye sundu. 97 sayfalık savunmada iç hukuk yolları tükenmediği için HDP tarafından yapılan başvurunun kabul edilmemesi istenmişti.

Demirtaş'ın avukatları arasında yer alan Mahsuni Karaman, AİHM'den konuya ilişkin en geç Mart ayında bir karar çıkmasını beklediklerini açıklamıştı. 4 Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş hakkında Türkiye'de açılmış 30'dan fazla dava bulunuyor.

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