Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirdiği ve bir haftadır tedavi için hastaneye sevk edilmediği açıklandı!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 26 Kasım’da bilincinin kapandığı, ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan’ın yaptığı açıklandı. Olayı Demirtaş’ın kardeşi duyurdu.

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kaldığı Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde 26 Kasım’da bilincinin kapandığı açıklandı. Uzun süre bilinci kapalı kalan Demirtaş’a ilk müdahaleyi hücre arkadaşı eski milletvekili Abdullah Zeydan’ın yaptığı belirtilirdi. Ayrıca cezaevi doktorunun Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istediği, aradan geçen 7 güne rağmen hastaneye sevk edilmediği kaydedildi.

Olayı Twitter’dan duyuran Demirtaş’ın kardeşi ve aynı zamanda avukatı olan Aygül Demirtaş, şunları yazdı:

“26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır.

Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik.

Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir.

Selahattin Demirtaş’ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar.

Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.”